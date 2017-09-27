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В Виннице из-за взрывов на складах с боеприпасами закрыли аэропорт
27.09.2017 11:39

Эксклюзив  В Виннице из-за взрывов на складах с боеприпасами закрыли аэропорт

В Виннице отменили все рейсы и закрыли аэропорт из-за взрывов на складах боеприпасов вблизи Калиновки. Об этом сообщает NewsOne со ссылкой на пресс-службу предприятия.

По полученным данным, аэропорт приостановил свою работу до 03:00 четверга, 28 сентября.

"Аэропорт закрыт. Работать начнем с 03:00 28 сентября", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что информацию о приостановке полетов до сих пор не обнародовали на официальном сайте аэропорта. В пресс-службе пообещали вскоре исправить эту ситуацию и объяснили, что на данный момент у них нет доступа к интернету.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Винницкой области из-за взрывов на складах с боеприпасами отключили электро- и газоснабжения в ряде населенных пунктов. Также была приостановлена работа трех газораспределительных станций.

Теги материала: Винница, склад, боеприпасы, взрывы, аэропорт
Новости СМИ2
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