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Взрывы на складах в Калиновке: в ряде населенных пунктов отключили газ и свет
27.09.2017 11:24

Взрывы на складах в Калиновке: в ряде населенных пунктов отключили газ и свет

В Винницкой области отключили электро- и газоснабжения в ряде населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По полученным данным, соответствующее решение было принято из-за взрывов на складах с боеприпасами вблизи Калиновки.

"Отключены линии электропередач "Калиновка-Укрфлора" и "Калиновка-Лавровка". Отключено газоснабжение селах Дорожное, Медведка и Лавровка", - говорится в сообщении.

Вместе с тем было отмечено, что к тушению пожара на складах привлекли 700 спасателей.

По состоянию на 06:30 среды, 27 сентября, на месте происшествия работает 691 спасатель. К тушению возгорания привлечены 149 единиц техники.

"От ГСЧС на месте происшествия находится 195 человек и 49 единиц техники, в том числе один самолет АН-32П, от Национальной полиции - 270 человек и 60 единиц техники, от Нацгвардии - 136 человек и 20 единиц техники, от Министерства обороны Украины - 30 человек личного состава и пять единиц техники, в том числе два пожарных танка, от ОАО "Укрзализныця" три пожарных поезда", - говорится в сообщении.

Также на месте происшествия дежурят 30 медиков и 10 карет скорой помощи.

Помимо этого сообщается, что остановили работу трех газораспределительных станций.

Советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский заверил, что данная остановка никак не повлияет на транзит газа.

"Остановлена работа трех газораспределительных станций. На транзит ситуация не влияет, кольцевая схема газоснабжения областного центра позволяет полностью обеспечивать жителей голубым топливом", - написал Белявский на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что военная прокуратура открыла уголовное производство по факту взрыва по статье 113 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua, президент Украины Петр Порошенко созывает военный кабинет из-за взрывов на складах с боеприпасами в Калиновке Винницкой области.

Теги материала: Винница, взрывы, боеприпасы, склад, свет, газ
Новости СМИ2
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