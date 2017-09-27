Саперы приступили к расчистке территории складов боеприпасов в Калиновке

MIGnews.com.ua

В Винницкой области значительно снизилась интенсивность взрывов на складах в Калиновке, в результате чего саперы уже приступили к расчистке территории складов и вокруг них. Об этом сообщает Генштаба ВСУ на своей странице в Facebook.

"Интенсивность взрывов на складах в Калиновке значительно снизилась. Продолжается ликвидация очагов пожара. Саперы приступили к расчистке территории складов и вокруг них. Уже в ближайшее время группы саперов начнут проверку населенных пунктов, из которых проводилось отселение жителей, на наличие взрывоопасных предметов", - рассказали в Генштабе.

Стоит отметить, что решение о возвращении граждан в их дома будет принято немедленно после завершения тщательной проверки.