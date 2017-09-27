Пожар на складах боеприпасов в Калиновке: пострадали три женщины

MIGnews.com.ua

В среду, 27 сентября, стало известно об одной пострадавшей в результате пожара, который произошел вчера вечером на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области. Об этом сообщил представитель пресс-центра ГУ ГСЧС в Винницкой области Ирина Брунь в эфире одного из телеканалов.

"Да, сейчас есть одна пострадавшая - травмированная, она госпитализирована в Винницкую центральную районную больницу. Больше о пострадавших информации нет", - рассказала Брунь.

Также представительница ГСЧС отметила, что на данный момент на месте происшествия работает мобильно-оперативная группа, а выводы и причины пожара будут позже.

Кроме этого, первый заместитель главы Винницкой ОГА Андрей Гыжко еще две женщины сами обратились за медицинской помощью, но это не тяжелые травмы.