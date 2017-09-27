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Штаб АТО: За минувшие сутки один украинский защитник получил ранения
27.09.2017 09:17

Штаб АТО: За минувшие сутки один украинский защитник получил ранения

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили перемирие, в результате чего один украинский защитник получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На донецком направлении боевики трижды били по окрестностям Авдеевки из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.А также под гранатометный обстрелами оказались позиции ВСУ у Каменки и шахты Бутовка.

На приморском направлении оккупанты применяли гранатометы  возле Марьинки, крупнокалиберные пулеметы у Широкино, а из вооружения БМП били в районе Гнутово.

На луганском направлении сепаратисты из стрелкового оружия дважды открывали огонь неподалеку Крымского.

Кроме этого, во время обстрелов бойцы АТО 12 раз открывали ответный огонь.

Как сообщал MIGnews.com.ua, атташе по вопросам обороны Посольства Швеции в Украине подполковник Петер Лиден и чрезвычайный и полномочный посол Королевства Швеция в Украине Мартин Хагстрем посетили зону проведения антитеррористической операции.

Теги материала: АТО, сводка, обстрелы
Новости СМИ2
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