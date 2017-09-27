Штаб АТО: За минувшие сутки один украинский защитник получил ранения

MIGnews.com.ua

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили перемирие, в результате чего один украинский защитник получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На донецком направлении боевики трижды били по окрестностям Авдеевки из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.А также под гранатометный обстрелами оказались позиции ВСУ у Каменки и шахты Бутовка.

На приморском направлении оккупанты применяли гранатометы возле Марьинки, крупнокалиберные пулеметы у Широкино, а из вооружения БМП били в районе Гнутово.

На луганском направлении сепаратисты из стрелкового оружия дважды открывали огонь неподалеку Крымского.

Кроме этого, во время обстрелов бойцы АТО 12 раз открывали ответный огонь.