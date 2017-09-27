В Калиновке горят склады с боеприпасами: эвакуировано почти 30 тысяч человек

MIGnews.com.ua

Во вторник, 26 сентября, в Винницкой области впыхнул пожар на складах с боеприпасами вблизи населенного пункта Калиновка. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Украины на своей странице в Facebook.

По данным источника, специалисты проводят разведку территории арсенала, а также осуществляется тушение очагов возгорания.

"Локализации пожара: от воинской части привлечены пожарные танки и пожарные автомобили. К месту происшествия направили дополнительную спецтехнику. Также привлечены пожарная техника от ГСЧС и пожарный поезд железнодорожной станции Калиновка от "Укрзализныци". В готовности к применению находятся два пожарных поезда на станции "Винница", - говорится в сообщении.

В Генштабе уточнили, что полностью вся воинская часть обесточена, а личный состав находится в убежищах.

По состоянию на 6:00 утра среды в Калиновском районе эвакуированы 28,3 тысяч человек, из которых эвакуируется собственным транспортом 20 тысяч человек, из сборных эвакопунктов - 8,3 тысячи человек.