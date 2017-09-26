В Киеве вспыхнул пожар на территории детского сада

MIGnews.com.ua

Во вторник, 26 сентября, в Киеве вспыхнул пожар на территории недостроенного детского сада, а позже прогремел взрыв. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

"ЧП в Киеве, сейчас. Улица Клавдиевская, 36. Горит недостроенный детский сад. Во время пожара произошел взрыв", - описали происшествие очевидцы.

Стоит отметить, что огонь уничтожил часть ограждения.

Кроме этого, рядом с недостроенным горящим детским садом стоят припаркованные авто.