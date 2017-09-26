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В Киеве вспыхнул пожар на территории детского сада
26.09.2017 21:49

В Киеве вспыхнул пожар на территории детского сада  Фоторепортаж

Во вторник, 26 сентября, в Киеве вспыхнул пожар на территории недостроенного детского сада, а позже прогремел взрыв. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

"ЧП в Киеве, сейчас. Улица Клавдиевская, 36. Горит недостроенный детский сад. Во время пожара произошел взрыв", - описали происшествие очевидцы.

Стоит отметить, что огонь уничтожил  часть ограждения.

Кроме этого, рядом с недостроенным горящим детским садом стоят припаркованные авто.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, пожар, унесший жизни четырех человек, произошел в одном из жилых домов в Херсоне. В результате происшествия погибла женщина и трое ее детей. Отмечается, что тело пятилетней девочки, умершей во время пожара, обнаружили под завалами сгоревшего дома.

Теги материала: детский сад, пожар, Киев, ФОТО, взрыв
Новости СМИ2
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