В Киеве вспыхнул пожар на территории детского сада

Во вторник, 26 сентября, в Киеве вспыхнул пожар на территории недостроенного детского сада, а позже прогремел взрыв. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
"ЧП в Киеве, сейчас. Улица Клавдиевская, 36. Горит недостроенный детский сад. Во время пожара произошел взрыв", - описали происшествие очевидцы.
Стоит отметить, что огонь уничтожил часть ограждения.
Кроме этого, рядом с недостроенным горящим детским садом стоят припаркованные авто.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, пожар, унесший жизни четырех человек, произошел в одном из жилых домов в Херсоне. В результате происшествия погибла женщина и трое ее детей. Отмечается, что тело пятилетней девочки, умершей во время пожара, обнаружили под завалами сгоревшего дома.