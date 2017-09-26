Во время учений НАТО столкнулись броневик и поезд: есть пострадавшие

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Во вторник, 26 сентября, в Швеции в результате столкновения пассажирского поезда и бронированного автомобиля пострадали не менее четыре человека, сообщает Корреспондент .

По данным источника, столкновение произошло недалеко от маленького городка Труса во время масштабных военных учений НАТО.

Полиция утверждает, что в результате ДТП пострадали четыре человека. Трое из них находились в военной машине, а один в поезде.

"Машинист поезда получил незначительные травмы", - подтвердил представитель шведской железной дороги.

Стоит отметить, на момент ДТП в поезде было около 70 пассажиров.