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Во время учений НАТО столкнулись броневик и поезд: есть пострадавшие
26.09.2017 20:42

Во время учений НАТО столкнулись броневик и поезд: есть пострадавшие  Фоторепортаж

Во вторник, 26 сентября, в Швеции в результате столкновения пассажирского поезда и бронированного автомобиля пострадали не менее четыре человека, сообщает Корреспондент.

По данным источника, столкновение произошло недалеко от маленького городка Труса во время масштабных военных учений НАТО.

Полиция утверждает, что в результате ДТП пострадали четыре человека. Трое из них находились в военной машине, а один в поезде.

"Машинист поезда получил незначительные травмы", - подтвердил представитель шведской железной дороги.

Стоит отметить, на момент ДТП в поезде было около 70 пассажиров.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, стало известно, что во время российско-белорусских военных учений "Запад-2017" боевой вертолет случайно дал залп по толпе зрителей, вследствие чего два человека госпитализированы.

Теги материала: Швеция, НАТО, поезд, ДТП, военные учения, ФОТО
Новости СМИ2
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