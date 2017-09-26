Во время учений НАТО столкнулись броневик и поезд: есть пострадавшие

Во вторник, 26 сентября, в Швеции в результате столкновения пассажирского поезда и бронированного автомобиля пострадали не менее четыре человека, сообщает Корреспондент.
По данным источника, столкновение произошло недалеко от маленького городка Труса во время масштабных военных учений НАТО.
Полиция утверждает, что в результате ДТП пострадали четыре человека. Трое из них находились в военной машине, а один в поезде.
"Машинист поезда получил незначительные травмы", - подтвердил представитель шведской железной дороги.
Стоит отметить, на момент ДТП в поезде было около 70 пассажиров.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, стало известно, что во время российско-белорусских военных учений "Запад-2017" боевой вертолет случайно дал залп по толпе зрителей, вследствие чего два человека госпитализированы.