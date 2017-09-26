В Ираке казнили более 40 боевиков "Исламского государства"

MIGnews.com.ua

Во вторник, 26 сентября, в Ираке за один раз казнили 42 террориста "Исламского государства", сообщает УНН .

По данным источника, в Ираке по обвинению в "терроризме" казнили не менее 42 боевиков "Исламского государства".

Стоит отметить, что на процедуру казни были допущены родные осужденных боевиков. Обвиняемых казнили через повешение.

"Нет сомнений, что террористы, которые убивают гражданское население, должны понести наказание за свои действия, но иракские власти должны признать, что ответ правосудия не должен быть в виде смертной казни, это не сделает страну безопаснее", - объяснили свое решение судьи.