Штаб АТО: Боевики обстреляли Водяное из гранатометов

В зоне проведения антитеррористической операции на востоке украины по состоянию на 18:00 вторника, 26 сентября, было зафиксировано три вражеских обстрела. Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
"На донецком направлении противник бил из противотанкового гранатомета по украинским укреплениях вблизи шахты Бутовка. Около 15:00 боевики применили гранатометы и стрелковое оружие на подступах к Авдеевке", - говорится в сообщении.
Стоит отметить. что на приморском направлении были зафиксированы выстрелы из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия вблизи Водяного.
"Во время двух обстрелов со стороны боевиков бойцы АТО открывали огонь на поражение, - говорится в сообщении. - С полуночи потерь среди украинских военнослужащих нет".
Как сообщал MIGnews.com.ua, атташе по вопросам обороны Посольства Швеции в Украине подполковник Петер Лиден и чрезвычайный и полномочный посол Королевства Швеция в Украине Мартин Хагстрем посетили зону проведения антитеррористической операции.