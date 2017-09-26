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Штаб АТО: Боевики обстреляли Водяное из гранатометов
26.09.2017 18:50

Штаб АТО: Боевики обстреляли Водяное из гранатометов

В зоне проведения антитеррористической операции на востоке украины по состоянию на 18:00 вторника, 26 сентября, было зафиксировано три вражеских обстрела. Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"На донецком направлении противник бил из противотанкового гранатомета по украинским укреплениях вблизи шахты Бутовка. Около 15:00 боевики применили гранатометы и стрелковое оружие на подступах к Авдеевке", - говорится в сообщении.

Стоит отметить. что на приморском направлении были зафиксированы выстрелы из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия вблизи Водяного.

"Во время двух обстрелов со стороны боевиков бойцы АТО открывали огонь на поражение, - говорится в сообщении. - С полуночи потерь среди украинских военнослужащих нет".

Как сообщал MIGnews.com.ua, атташе по вопросам обороны Посольства Швеции в Украине подполковник Петер Лиден и чрезвычайный и полномочный посол Королевства Швеция в Украине Мартин Хагстрем посетили зону проведения антитеррористической операции.

Теги материала: АТО, Донбасс, боевики, обстрелы, украинские военные
Новости СМИ2
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