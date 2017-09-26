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В недостроенном детсаду в Киеве прогремел взрыв
26.09.2017 18:30

В недостроенном детсаду в Киеве прогремел взрыв

В недостроенном детском саду в Киеве во время пожара прогремел взрыв. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

По полученным данным, пожар в здании вспыхнул во вторник вечером, 26 сентября.

"ЧП в Киеве, сейчас. Улица Клавдиевская, 36. Горит недостроенный детский сад. Во время пожара произошел взрыв", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что огонь уничтожил значительную часть ограждения. Очевидцы отмечают, что возле здания стоят припаркованные авто.

В настоящее время на месте происшествия находятся медики. Информации о пострадавших и погибших не поступало.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Белой Церкви на предприятии "Биофарма" произошел пожар. Инцидент произошел во вторник вечером, 25 сентября.

Теги материала: Киев, детский лагерь, пожар, взрыв
Новости СМИ2
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