В недостроенном детсаду в Киеве прогремел взрыв

MIGnews.com.ua

В недостроенном детском саду в Киеве во время пожара прогремел взрыв. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

По полученным данным, пожар в здании вспыхнул во вторник вечером, 26 сентября.

"ЧП в Киеве, сейчас. Улица Клавдиевская, 36. Горит недостроенный детский сад. Во время пожара произошел взрыв", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что огонь уничтожил значительную часть ограждения. Очевидцы отмечают, что возле здания стоят припаркованные авто.

В настоящее время на месте происшествия находятся медики. Информации о пострадавших и погибших не поступало.