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В Тернопольской области в результате взрыва погиб полицейский
26.09.2017 17:37

В Тернопольской области в результате взрыва погиб полицейский

В Тернопольской области в результате взрыва гранаты погиб сотрудник правоохранительных органов, который служил в зоне проведения антитеррористической операции. Об этом сообщили в пресс-службе  Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области.

"Около 12:54 на линию "102" поступило сообщение о взрыве возле одного из частных домов. На место происшествия выехала следственно - оперативная группа и взрывотехники, которые выясняют все детали инцидента", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, полицейский подорвался на гранате РГД-5.

Погибшим оказался сотрудник роты полиции особого назначения ГУ НП в Тернопольской области и участник антитеррористической операции. В настоящее время продолжается следствие.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в субботу ночью, 23 сентября, четыре человека пострадали в результате неосторожного обращения с взрывоопасным предметом.

Теги материала: Тернополь, граната, взрыв, полицейский, АТО, смерть
Новости СМИ2
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