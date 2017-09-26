В Тернопольской области в результате взрыва погиб полицейский

MIGnews.com.ua

В Тернопольской области в результате взрыва гранаты погиб сотрудник правоохранительных органов, который служил в зоне проведения антитеррористической операции. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области.

"Около 12:54 на линию "102" поступило сообщение о взрыве возле одного из частных домов. На место происшествия выехала следственно - оперативная группа и взрывотехники, которые выясняют все детали инцидента", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, полицейский подорвался на гранате РГД-5.

Погибшим оказался сотрудник роты полиции особого назначения ГУ НП в Тернопольской области и участник антитеррористической операции. В настоящее время продолжается следствие.