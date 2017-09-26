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Убийство главы "Киевоблэнерго": в полиции озвучили основную версию
26.09.2017 17:21

Убийство главы "Киевоблэнерго": в полиции озвучили основную версию

Основной версией убийства главы ЧАО "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного является ограбление с целью наживы. Такое заявление сделал представитель Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович, сообщает Укринформ.

"Основная версия - ограбление с целью наживы. А другие версии мы выясняем. Возможно, конфликт из-за того, что он был виновен кому-то деньги, возможно, связано со служебной деятельностью. Все эти версии мы будем отрабатывать", - заявил Жукович.

При этом он подчеркнул, то супруга убитого не обращалась в правоохранительные органы с просьбой предоставить ей охрану.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в воскресенье, 24 сентября, в Киевской области в селе Белогородка неизвестные напали на дом главы правления ЧАО "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного

Теги материала: Национальная полиция, убийство, версия
Новости СМИ2
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