Убийство главы "Киевоблэнерго": в полиции озвучили основную версию

MIGnews.com.ua

Основной версией убийства главы ЧАО "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного является ограбление с целью наживы. Такое заявление сделал представитель Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович, сообщает Укринформ .

"Основная версия - ограбление с целью наживы. А другие версии мы выясняем. Возможно, конфликт из-за того, что он был виновен кому-то деньги, возможно, связано со служебной деятельностью. Все эти версии мы будем отрабатывать", - заявил Жукович.

При этом он подчеркнул, то супруга убитого не обращалась в правоохранительные органы с просьбой предоставить ей охрану.