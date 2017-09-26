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Число жертв землетрясения в Мексике снова возросло
26.09.2017 17:16

Число жертв землетрясения в Мексике снова возросло

Количество погибших в результате землетрясения в Мексике увеличилось до 331 человека. Об этом сообщает руководитель национальной аварийно-спасательной службы Мексики Луис Фелипе Пуэнте на своей странице в Twitter.

"Общее число погибших составляет 331 человек. В Мехико - 192, в штате Морелос - 74, в штате Пуэбла - 45, в штате Мехико - 13, в штате Герреро - 6 и один человек в штате Оахака", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в результате мощного землетрясения в Мексике погибли уже 305 человек.

Напомним, что американские сейсмологи заявили, что в Мексике зафиксировано новое землетрясение магнитудой в 6,2 балла.

Также основатель популярной социальной сети Марк Цукерберг сообщил, что компания Facebook даст 1 миллион долларов пострадавшим от землетрясения в Мексике.

Теги материала: землетрясение, Мексика, смерть, жертвы
Новости СМИ2
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