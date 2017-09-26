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В Киеве мужчина пытается спрыгнуть с Моста влюбленных
26.09.2017 16:09

Эксклюзив  В Киеве мужчина пытается спрыгнуть с Моста влюбленных

Мужчина пытается совершить самоубийство, спрыгнув с Моста влюбленных на Петровской аллее в Киеве, передает NewsOne.

По словам свидетелей, он уже более полутора часа стоит на опорах, в настоящее время мужчина перестал держаться руками за мост.

На месте происшествия работают два сотрудника полиции, которые уговаривают неизвестного не прыгать и перелезть обратно наверх.

Сотрудники полиции считают, что мужчина может находиться в состоянии алкогольного опьянения, так как он разговаривает достаточно неадекватно и кричит. Неизвестный заявил, что все люди вокруг мешают ему, но не назвал причину своего поступка.

Кроме того, сообщается, что движение по улице частично перекрыто в направлении от Европейской площади до Парковой дороги. На месте дежурит пожарная машина, две скорые помощи и полиция.

Как сообщал MIGnews.com.ua, тело погибшего мужчины с огнестрельным ранением было обнаружено в закрытом помещении художественной галереи.

Теги материала: Киев, мост, самоубийство, полиция, видео
Новости СМИ2
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