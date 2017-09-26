В Польше провели эксгумацию еще одной жертвы Смоленской катастрофы

Пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши Ева Бялик сообщила об эксгумации 38 жертвы Смоленской катастрофы, передает wPolityce.pl.
Эксгумацию осуществили во вторник, 26 сентября. Правоохранители не сообщают, о каком именно погибшем идет речь, по просьбе родственников.
Известно, что Национальная прокуратура Польши распорядилась провести эксгумацию тел 83 жертв Смоленской катастрофы в июне 2016 года.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в самолете, потерпевшем крушение в 2010 году под Смоленском, произошел взрыв. Комиссия проинформировала подкомитет о повторном расследовании причин аварии.
Напомним, что заместитель генерального прокурора Польши Марек Пащонек заявил, что в гробу президента Польши Леха Качиньского, который погиб в результате крушения самолета под Смоленском, нашли останки двух других людей.