В Польше провели эксгумацию еще одной жертвы Смоленской катастрофы

MIGnews.com.ua

Пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши Ева Бялик сообщила об эксгумации 38 жертвы Смоленской катастрофы, передает wPolityce.pl .

Эксгумацию осуществили во вторник, 26 сентября. Правоохранители не сообщают, о каком именно погибшем идет речь, по просьбе родственников.

Известно, что Национальная прокуратура Польши распорядилась провести эксгумацию тел 83 жертв Смоленской катастрофы в июне 2016 года.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в самолете, потерпевшем крушение в 2010 году под Смоленском, произошел взрыв . Комиссия проинформировала подкомитет о повторном расследовании причин аварии.