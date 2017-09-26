В Киеве поножовщиной закончился конфликт в кафе

MIGnews.com.ua

В Киеве сотрудник одного из кафе на Почтовой площади пострадал во время конфликта в заведении. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Киева.

По данным правоохранителей, в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о задержании в кафе на Почтовой площади мужчины, который нанес ножевое ранение работнику.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в заведении отдыхала компания - подозреваемый с товарищем и подругами.

Между ними возник конфликт, который перерос в драку с работниками заведения. В результате один из мужчин ударил ножом сотрудника кафе, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в настоящее время пострадавший находится в больнице.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ст. 121 (нанесение тяжких телесных повреждений). Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.