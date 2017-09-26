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На границе Грузии и России прогремел взрыв, есть жертвы
26.09.2017 13:34

На границе Грузии и России прогремел взрыв, есть жертвы

Сотрудник Пограничной полиции Министерства внутренних дел Грузии погиб вследствие взрыва, который произошел на границе Грузии и Дагестана. Еще два человека пострадали. Об этом сообщает Новости-Грузия.

Согласно предварительной информации, взрыв случился из-за возгорания газового баллона.

Пострадавших пограничников госпитализировали в Ожоговый центр университетской клиники имени Хечинашвили. Руководитель медицинского учреждения Гуга Кашибадзе рассказал, что они находятся в критическом состоянии.

"Двое пациентов - пограничники в возрасте 44 и 26 лет, находятся в реанимации. Состояние обоих критическое. У них повреждены дыхательные пути и наблюдается ожоговый шок", - отметил он.

По данному факту открыто уголовное производство по статье "нанесение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Лондоне возле посольства Северной Кореи произошел взрыв.

Теги материала: Грузия, Дагестан, взрыв, пограничник, смерть, пострадавшие
Новости СМИ2
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