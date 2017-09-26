В России пожилой мужчина расстрелял трех человек из автомата

MIGnews.com.ua

Мужчина открыл огонь из автомата по трем людям, с которыми у него произошел конфликт, в Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю.

Отмечается, что злоумышленник в возрасте 61 года услышал стук в ворота своего домовладения. После этого он вышел и около двора увидел незнакомых ему ранее 43-летнего мужчину, 16-летнего и 19-летнего молодых людей. Между ними произошла ссора из-за малозначительного повода.

Пожилой мужчина попросил пришедших подождать его возле домовладения. После возвращения на улицу, он осуществил несколько выстрелов из автомата.

В результате происшествия один из мужчин погиб на месте, второй скончался позже в больнице. Третий участник инцидента получил огнестрельное ранение.

В настоящее время преступника задержали. По данному факту начато уголовное производство, назначены судебные экспертизы.