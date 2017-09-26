В Харьковской области горит мусорная свалка

MIGnews.com.ua

Возгорание на полигоне твердых бытовых отходов произошло в Харьковской области. Об этом информирует пресс-центр Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

По полученным данным, пожар возник во вторник утром, 25 сентября. В 07:55 спасателям сообщили о происшествии.

"Во время проведения разведки было установлено, что на открытой территории происходит горение бытового мусора на площади ориентировочно 200 кв.м. Общими силами огонь был локализован уже в 09:40. Ликвидация пожара продолжается, на полигоне остаются несколько локальных мест горения мусора в больших слоях бытовых отходов", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в результате сгорания мусорного массива выделяется большое количество токсичного дыма, в результате чего произошло задымлением значительной территории вокруг.

"По предварительным данным причиной возникновения пожара могло стать неосторожное обращение с огнем", - говорится в сообщении.