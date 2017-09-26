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В Австралии разбился самолет: есть жертвы
26.09.2017 12:22

В Австралии разбился самолет: есть жертвы  Фоторепортаж

Во вторник, 26 сентября, возле австралийского города Брисбен в результате крушения одномоторного самолета Diamond DA40 погибли два человека, сообщает news.com.au.

По данным источника, очевидец катастрофы вызвал аварийные службы на место падения самолета, а работники фермы поспешили на помощь. После того, как было сообщено об утечке топлива и риске его возгорания парамедики, которые прибыли на место проишествия , подтвердили, что в результате аварии погибли два человека, которые находились на борту самолета.

Стоит отметить, что самолету было менее 10 лет, но он был в хорошем состоянии.

Кроме этого, причины авиакатастрофы пока неизвестны. 

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, частный самолет СТ2К разбился в горном районе города Комотини в Греции, в результате чего погибли два украинца.

Теги материала: самолет, Австралия, жертвы, крушение, ФОТО
Новости СМИ2
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