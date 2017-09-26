В Австралии разбился самолет: есть жертвы

Во вторник, 26 сентября, возле австралийского города Брисбен в результате крушения одномоторного самолета Diamond DA40 погибли два человека, сообщает news.com.au.
По данным источника, очевидец катастрофы вызвал аварийные службы на место падения самолета, а работники фермы поспешили на помощь. После того, как было сообщено об утечке топлива и риске его возгорания парамедики, которые прибыли на место проишествия , подтвердили, что в результате аварии погибли два человека, которые находились на борту самолета.
Стоит отметить, что самолету было менее 10 лет, но он был в хорошем состоянии.
Кроме этого, причины авиакатастрофы пока неизвестны.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, частный самолет СТ2К разбился в горном районе города Комотини в Греции, в результате чего погибли два украинца.