В Австралии разбился самолет: есть жертвы

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Во вторник, 26 сентября, возле австралийского города Брисбен в результате крушения одномоторного самолета Diamond DA40 погибли два человека, сообщает news.com.au .

По данным источника, очевидец катастрофы вызвал аварийные службы на место падения самолета, а работники фермы поспешили на помощь. После того, как было сообщено об утечке топлива и риске его возгорания парамедики, которые прибыли на место проишествия , подтвердили, что в результате аварии погибли два человека, которые находились на борту самолета.

Стоит отметить, что самолету было менее 10 лет, но он был в хорошем состоянии.

Кроме этого, причины авиакатастрофы пока неизвестны.