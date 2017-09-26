Спасатели локализовали пожар на складах под Киевом

MIGnews.com.ua

В Белой Церкви на предприятии "Биофарма" произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-служба Белоцерковской городской администрации.

По полученным данным, инцидент произошел во вторник вечером, 25 сентября.

"На предприятии "Биофарма" произошло ЧП. Горят производственные помещения. Над ликвидацией чрезвычайной ситуации работают подразделения ГСЧС Белой Церкви и района", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что после проведенных проверок по выявлению вредных веществ в воздухе специалисты ничего не обнаружили.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар распространился на площадь около 3 тыс. кв.м. Возгорание локализовали в 21:50. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.

"Распространения огня нет. Небольшие источники огня еще проливаются, разбираются конструкции. Площадь очень большая. Следственно-оперативная группа начала работать ночью, по результату их работы будет определена причина пожара, - говорится в сообщении.