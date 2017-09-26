Массовое отравление рыбой во Львове: число пострадавших вновь возросло

MIGnews.com.ua

Во Львове возросло количество отравившихся после употребления копченой рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по гражданской защите Львовской областной государственной администрации.

"По состоянию на 06:00 26 сентября всего пострадавших от вспышки инфекции 63 человека, в том числе 7 детей. На стационарном лечении находится 58 человек, в том числе 6 детей (ЛОИКБ - 56 (6 детей), Пустомытовском ЦРБ - 2)", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что четыре человека, в том числе один ребенок, от госпитализации отказалась. В настоящее время они находятся на амбулаторном лечении. Состояние всех пациентов оценивается как средней тяжести.