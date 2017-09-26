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Массовое отравление рыбой во Львове: число пострадавших вновь возросло
26.09.2017 11:12

Массовое отравление рыбой во Львове: число пострадавших вновь возросло

Во Львове возросло количество отравившихся после употребления копченой рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по гражданской защите Львовской областной государственной администрации.

"По состоянию на 06:00 26 сентября всего пострадавших от вспышки инфекции 63 человека, в том числе 7 детей. На стационарном лечении находится 58 человек, в том числе 6 детей (ЛОИКБ - 56 (6 детей), Пустомытовском ЦРБ - 2)", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что четыре человека, в том числе один ребенок, от госпитализации отказалась. В настоящее время они находятся на амбулаторном лечении. Состояние всех пациентов оценивается как средней тяжести.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области сообщили об открытии уголовного дела по факту массового отравления копченой рыбой.

Теги материала: Львов, отравление, госпитализация
Новости СМИ2
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