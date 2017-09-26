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В России экскурсионный автобус врезался в грузовик: есть погибшие и пострадавшие
26.09.2017 10:53

В России экскурсионный автобус врезался в грузовик: есть погибшие и пострадавшие  Фоторепортаж

Во вторник, 26 сентября, в России экскурсионный автобус врезался в грузовик, в результате чего шесть человек погибло, еще 24 пострадали, сообщает УНИАН.

По данным источника, экскурсионный автобус, который перевозил паломников из Абхазии Дев Нижний Новгород, столкнулся с припаркованным грузовиком на трассе М-4 "Дон" в районе Кубани.

Стоит отметить, что водитель автобуса King Long- 39-летний житель Нижнего Новгорода - допустил столкновение с грузовиком MAN, после чего тот врезался в машину Toyota.

"По предварительной версии, причиной ДТП могло послужить то, что водитель автобуса мог уснуть за рулем", рассказали в полиции.

Уголовное дело пока что не возбуждено.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 25 сентября, возле Индустриального моста в Киеве произошло ДТП с участием такси и маршрутки. Автомобиль Renault на высокой скорости врезался в маршрутное такси. Из-за столкновения у машины разбита вся передняя часть.

Теги материала: ДТП, Россия, ФОТО, автобус, грузовик
Новости СМИ2
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