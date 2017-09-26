В России экскурсионный автобус врезался в грузовик: есть погибшие и пострадавшие

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Во вторник, 26 сентября, в России экскурсионный автобус врезался в грузовик, в результате чего шесть человек погибло, еще 24 пострадали, сообщает УНИАН .

По данным источника, экскурсионный автобус, который перевозил паломников из Абхазии Дев Нижний Новгород, столкнулся с припаркованным грузовиком на трассе М-4 "Дон" в районе Кубани.

Стоит отметить, что водитель автобуса King Long- 39-летний житель Нижнего Новгорода - допустил столкновение с грузовиком MAN, после чего тот врезался в машину Toyota.

"По предварительной версии, причиной ДТП могло послужить то, что водитель автобуса мог уснуть за рулем", рассказали в полиции.

Уголовное дело пока что не возбуждено.