В России экскурсионный автобус врезался в грузовик: есть погибшие и пострадавшие

Во вторник, 26 сентября, в России экскурсионный автобус врезался в грузовик, в результате чего шесть человек погибло, еще 24 пострадали, сообщает УНИАН.
По данным источника, экскурсионный автобус, который перевозил паломников из Абхазии Дев Нижний Новгород, столкнулся с припаркованным грузовиком на трассе М-4 "Дон" в районе Кубани.
Стоит отметить, что водитель автобуса King Long- 39-летний житель Нижнего Новгорода - допустил столкновение с грузовиком MAN, после чего тот врезался в машину Toyota.
"По предварительной версии, причиной ДТП могло послужить то, что водитель автобуса мог уснуть за рулем", рассказали в полиции.
Уголовное дело пока что не возбуждено.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 25 сентября, возле Индустриального моста в Киеве произошло ДТП с участием такси и маршрутки. Автомобиль Renault на высокой скорости врезался в маршрутное такси. Из-за столкновения у машины разбита вся передняя часть.