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В Киеве на Дарницком мосту произошло смертельное ДТП
26.09.2017 09:59

В Киеве на Дарницком мосту произошло смертельное ДТП

Во вторник, 26 сентября, в Киеве на съезде с Дарницкого моста произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

"Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло около 22:30 на съезде с Дарницкого моста (возле улицы Причальная): велосипедист (мужчина около 25 лет) пересекал в неустановленном месте 6 полос дороги, не слезая с самого велосипеда, и попал под колеса Volkswagen, г.н.з. AA7138HH. От полученного удара велосипедист сразу погиб", - рассказали очевидцы.

Стоит отметить, что от полученного удара велосипедист сразу погиб.

По данным источника, водитель автомобиля не находился в состоянии алкогольного опьянения. На месте работали патрули полиции и бригада скорой помощи.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 25 сентября, возле Индустриального моста в Киеве произошло ДТП с участием такси и маршрутки. Автомобиль Renault на высокой скорости врезался в маршрутное такси. Из-за столкновения у машины разбита вся передняя часть.

Теги материала: Дарница, ДТП, велосипедист
Новости СМИ2
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