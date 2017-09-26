В Киеве на Дарницком мосту произошло смертельное ДТП

MIGnews.com.ua

Во вторник, 26 сентября, в Киеве на съезде с Дарницкого моста произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

"Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло около 22:30 на съезде с Дарницкого моста (возле улицы Причальная): велосипедист (мужчина около 25 лет) пересекал в неустановленном месте 6 полос дороги, не слезая с самого велосипеда, и попал под колеса Volkswagen, г.н.з. AA7138HH. От полученного удара велосипедист сразу погиб", - рассказали очевидцы.

Стоит отметить, что от полученного удара велосипедист сразу погиб.

По данным источника, водитель автомобиля не находился в состоянии алкогольного опьянения. На месте работали патрули полиции и бригада скорой помощи.