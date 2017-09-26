Возле Иерусалима палестинский боевик застрелил трех израильтян

Во вторник, 26 сентября, возле Иерусалима палестинский боевик устроил стрельбу и убил трех израильтян, сообщает УНИАН.
Вооруженный палестинец устроил стрельбу вблизи Иерусалима и убил трех человек, еще одного ранил.
Стоит отметить, что стрельба произошла в еврейском поселении на оккупированном Западном берегу.
"Боевик вошел в поселение с группой палестинских рабочих и открыл огонь по военизированных израильских полицейских. Во время перестрелки также застрелили и боевика" - рассказал очевидец стрельбы местному изданию.
Как сообщал MIGnews.com.ua, 14 июля, в столице Израиля произошел террористический акт, в результате которого огнестрельные ранения получили четверо полицейских. Позже двое из пострадавших правоохранителей скончались в медицинском учреждении.