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Возле Иерусалима палестинский боевик застрелил трех израильтян
26.09.2017 09:41

Возле Иерусалима палестинский боевик застрелил трех израильтян

Во вторник, 26 сентября, возле Иерусалима палестинский боевик устроил стрельбу и убил трех израильтян, сообщает УНИАН.

Вооруженный палестинец устроил стрельбу вблизи Иерусалима и убил трех человек, еще одного ранил.

Стоит отметить, что стрельба произошла в еврейском поселении на оккупированном Западном берегу.

"Боевик вошел в поселение с группой палестинских рабочих и открыл огонь по военизированных израильских полицейских. Во время перестрелки также застрелили и боевика" - рассказал очевидец стрельбы местному изданию.

 Как сообщал MIGnews.com.ua, 14 июля, в столице Израиля произошел террористический акт, в результате которого огнестрельные ранения получили четверо полицейских. Позже двое из пострадавших правоохранителей скончались в медицинском учреждении.

Теги материала: Иерусалим, боевик, стрельба
Новости СМИ2
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