Штаб АТО: За минувшие сутки боевики 13 раз нарушили перемирие.

MIGnews.com.ua

За минувшие сутки в районе проведения АТО незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили перемирие. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На донецком направлении боевики применяли крупнокалиберный пулемет на подступах к Авдеевки и Майорской. А под гранатометный огонь противника попали опорные пункты ВСУ у Жованки и шахты Бутовка.

На приморском направлении сепаратисты из крупнокалиберных пулеметов били по защитниках Водяного и Талаковка. А около 21 часов наемники выпустили 5 мин калибра 82 миллиметра вблизи Лебединского.

Кроме этого, боевики обстреляли из минометов калибра 82 миллиметра дома жителей Марьинки, но пострадавших среди местных нет.

Стоит отметить, силы АТО 11 раз открывали ответный огонь. Потерь среди украинских военных нет.