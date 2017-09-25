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В украинском аэропорту задержали контрабандиста с партией iPhone 8
25.09.2017 19:59

В украинском аэропорту задержали контрабандиста с партией iPhone 8  Фоторепортаж

Сотрудники Управления противодействия таможенным правонарушениям Киевской таможни Государственной фискальной службы при содействии Службы безопасности Украины в понедельник, 25 сентября, в пункте пропуска в международном аэропорту "Борисполь" в Киевской области провели изъятие 21 контрабандного телефона марки iPhone 8. О происшествии сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщается, что гражданин Украины, который прибыл на территорию из США транзитом через Германию, пытался провезти контрабанду - 11 мобильных телефонов iPhone 8+ и десять мобильных телефонов iPhone 8, нарушая таможенные правила.

Чтобы пройти таможенный контроль украинец упрощенную систему "зеленый коридор", которой обозначил, что не перевозит предметы,  подлежащие декларированию.

Сотрудники таможенной службы нашли телефоны во время необходимой проверки багажа пассажира рейса, используя технические средства таможенного контроля.

Как сообщал MIGnews.com.ua, правоохранительные органы Шри-Ланки арестовали местного жителя за попытку совершить контрабанду в один килограмм золота и ювелирных украшений. Сотрудники таможенной службы нашли 904 грамма золота, стоимость которого оценили в 4,5 миллиона шри-ланкийских рупий.

Теги материала: Iphone, телефон, контрабанда, контрабандист, Борисполь
Новости СМИ2
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