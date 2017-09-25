Hennessy и Jack Daniel's: в Ровно разоблачили подпольное производство элитных напитков

MIGnews.com.ua

Подпольный цех по розливу элитных алкогольных напитков разоблачили сотрудники налоговой службы на территории Ровенской области. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Ровенской области.

Сообщается, что группировка занималась изготовлением алкогольных напитков, который пыталась распространить под видом известных производителей алкоголя. Они были остановлены налоговиками в рамках проведения спецоперации "Акциз 2017".

Отмечается, что во время проведения обысков сотрудники ГФС изъяли у группы лиц более тысячи литров спирта, около 2,5 тысяч готовых алкогольных напитков, а также необходимое для производство оборудование, пищевые добавки и ароматизаторы, стоимость которых оценили в более, чем 1,1 миллионов гривен.