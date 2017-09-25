Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Hennessy и Jack Daniel's: в Ровно разоблачили подпольное производство элитных напитков
25.09.2017 19:14

Hennessy и Jack Daniel's: в Ровно разоблачили подпольное производство элитных напитков  Фоторепортаж

Подпольный цех по розливу элитных алкогольных напитков разоблачили сотрудники налоговой службы на территории Ровенской области. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Ровенской области.

Сообщается, что группировка занималась изготовлением алкогольных напитков, который пыталась распространить под  видом известных производителей алкоголя. Они были остановлены налоговиками в рамках проведения спецоперации "Акциз 2017".

Отмечается, что во время проведения обысков сотрудники ГФС изъяли у группы лиц более тысячи литров спирта, около 2,5 тысяч готовых алкогольных напитков, а также необходимое для производство оборудование, пищевые добавки и ароматизаторы, стоимость которых оценили в более, чем  1,1 миллионов гривен.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 9 сентября, на территории Украины официально начало действовать постановление Кабинета министров относительно повышения минимальных розничных цен на алкогольные напитки. Согласно документу Кабмина, теперь минимальные розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия обязаны увеличиться на 14-19,41%, до 397,76 гривен за литр 100% спирта.  

Теги материала: налоговая, ГФС, алкоголь, подполье, нелегально
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [30] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Пограничники поймали молдаванина, пытавшегося вывезти из Украины старинный крест
Важное
Пограничники поймали молдаванина, пытавшегося вывезти из Украины старинный крест
Украинец скончался из-за отравления алкоголем
Важное
Украинец скончался из-за отравления алкоголем
СБУ разоблачила подпольное производство акцизов
Важное
СБУ разоблачила подпольное производство акцизов
Матиос: У бывшего главы столичной налоговой нашли 92 кг золота
Важное
Матиос: У бывшего главы столичной налоговой нашли 92 кг золота
Во Львовской области чиновница ГФС попалась на взятке в 100 тысяч гривен
Важное
Во Львовской области чиновница ГФС попалась на взятке в 100 тысяч гривен
В институте Патона обнаружили подпольную фабрику биткоинов
Важное
В институте Патона обнаружили подпольную фабрику биткоинов

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Костенко: Оборонной помощи, которую выделили США, недостаточно для Украины
Эксклюзив  Костенко: Оборонной помощи, которую выделили США, недостаточно для Украины
24.09.2017
Что обязательно нужно сделать в день осеннего равноденствия: советы астролога
Эксклюзив  Что обязательно нужно сделать в день осеннего равноденствия: советы астролога
22.09.2017
Нардеп: украинцы недовольны работой власти
Эксклюзив  Нардеп: украинцы недовольны работой власти
21.09.2017
Шкиряк заметил коррупционный след в пожаре в детском лагере в Одессе
Эксклюзив  Шкиряк заметил коррупционный след в пожаре в детском лагере в Одессе
20.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика