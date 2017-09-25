Hennessy и Jack Daniel's: в Ровно разоблачили подпольное производство элитных напитков

Подпольный цех по розливу элитных алкогольных напитков разоблачили сотрудники налоговой службы на территории Ровенской области. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Ровенской области.
Сообщается, что группировка занималась изготовлением алкогольных напитков, который пыталась распространить под видом известных производителей алкоголя. Они были остановлены налоговиками в рамках проведения спецоперации "Акциз 2017".
Отмечается, что во время проведения обысков сотрудники ГФС изъяли у группы лиц более тысячи литров спирта, около 2,5 тысяч готовых алкогольных напитков, а также необходимое для производство оборудование, пищевые добавки и ароматизаторы, стоимость которых оценили в более, чем 1,1 миллионов гривен.
Как сообщал MIGnews.com.ua, 9 сентября, на территории Украины официально начало действовать постановление Кабинета министров относительно повышения минимальных розничных цен на алкогольные напитки. Согласно документу Кабмина, теперь минимальные розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия обязаны увеличиться на 14-19,41%, до 397,76 гривен за литр 100% спирта.