Штаб АТО: Боевики применили гранатометы в Новотроицком

MIGnews.com.ua

Представители незаконных вооруженных формирований обстреляли Авдеевскую промзону из автоматических и противотанковых гранатометов. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТо на своей странице в Facebook.

"С начала суток активность противника в зоне АТО была минимальной. С полуночи боевики трижды открывали огонь по позициям ВСУ, применяя в основном, гранатометы различных видов, - говорится в сообщении. - Из стрелкового оружия били в районе Майорска".

Стоит отметить, что на приморском направлении боевики применили гранатометы в Новотроицком.

"Во время каждого обстрела украинские военные открывали симметричный огонь по противнику", - подчеркнули в штабе.