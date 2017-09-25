В результате обстрела Марьинки были повреждены дома мирных жителей

MIGnews.com.ua

Представители незаконных вооруженных формирований обстреляли Марьинку Донецкой области. Соответствующее сообщение было обнародовано на официальной странице Главного управления Национальной полиции в Донецкой области в Facebook.

По полученным данным, в результате обстрела были повреждены семь домов. Обстрел был осуществлен около 16:20.

"Слишком много "прилетов", снаряды попали в дома, хозяйственные постройки, на огороды. Только по одному адресу насчитали около 8 "прилетов", есть неразорвавшиеся снаряды. Чудом никто не пострадал", - рассказал начальник местного отдела полиции Геннадий Дегтярев.

Стоит отметить, что в настоящее время правоохранители уточняют информацию о пострадавших и погибших.