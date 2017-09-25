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В результате обстрела Марьинки были повреждены дома мирных жителей
25.09.2017 18:21

В результате обстрела Марьинки были повреждены дома мирных жителей

Представители незаконных вооруженных формирований обстреляли Марьинку Донецкой области. Соответствующее сообщение было обнародовано на официальной странице Главного управления Национальной полиции в Донецкой области в Facebook.

По полученным данным, в результате обстрела были повреждены семь домов. Обстрел был осуществлен около 16:20.

"Слишком много "прилетов", снаряды попали в дома, хозяйственные постройки, на огороды. Только по одному адресу насчитали около 8 "прилетов", есть неразорвавшиеся снаряды. Чудом никто не пострадал", - рассказал начальник местного отдела полиции Геннадий Дегтярев.

Стоит отметить, что в настоящее время правоохранители уточняют информацию о пострадавших и погибших.

Теги материала: Марьинка, боевики, обстрел, Национальная полиция
Новости СМИ2
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