"Пьяное" ДТП на Волыни: около десяти пострадавших

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В понедельник, 25 сентября, в селе Змеинец Луцкого района Волынской области случилось масштабное дорожно-транспортное происшествие. О соответствующем факте сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины Волынской области.

Сообщается, что участниками аварии стали автомобили марки Mazda-626 и Renault Scenic. Вследствие аварии пострадали водитель, а также четыре пассажира одного из автомобилей м водитель, а также два пассажира второй машины. Все пострадавшие были доставлены в местную больницу.

Отмечается, что оба водителя находились во время вождения автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.