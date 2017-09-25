"Пьяное" ДТП на Волыни: около десяти пострадавших

В понедельник, 25 сентября, в селе Змеинец Луцкого района Волынской области случилось масштабное дорожно-транспортное происшествие. О соответствующем факте сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины Волынской области.
Сообщается, что участниками аварии стали автомобили марки Mazda-626 и Renault Scenic. Вследствие аварии пострадали водитель, а также четыре пассажира одного из автомобилей м водитель, а также два пассажира второй машины. Все пострадавшие были доставлены в местную больницу.
Отмечается, что оба водителя находились во время вождения автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 25 сентября, возле Индустриального моста в Киеве произошло ДТП с участием такси и маршрутки. Автомобиль Renault на высокой скорости врезался в маршрутное такси. Из-за столкновения у машины разбита вся передняя часть.