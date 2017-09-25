В Затоке посетитель кафе устроил стрельбу

MIGnews.com.ua

Мужчина открыл огонь в одном из развлекательных заведений в Затоке Одесской области. Соответствующее сообщение было обнародовано на странице Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в понедельник днем, 25 сентября.

"46-летний мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, начал ссору с посетителями кафе и открыл стрельбу", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что по месту жительства мужчины были проведены обыски. Правоохранители обнаружили и изъяли пистолет Kral-2008 Magnum с магазином, в котором оставался один патрон калибра 9 мм, и ножи.

Уголовное производство открыто по факту хулиганской выходки и незаконного хранения оружия. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

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