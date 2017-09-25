Под Львовом обнаружили тело пропавшего девятилетнего ребенка

MIGnews.com.ua

На территории Львовской области в воскресенье, 24 сентября, правоохранители нашли труп девятилетней девочки. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины во Львовской области.

Сообщается, что в субботу, 23 сентября, в Каменка-Бугское отделение полиции поступило сообщение об исчезновении ребенка. Тогда ее мать сообщила о том, что девочка около 18:00 ушла из дома и пропала.

В рамках розыска девочки сотрудники правоохранительных органов нашли тело. На место прибыла следственно-оперативная группа, специалисты обнаружили на теле ребенка ранения, которые могли быть нанесены каким-то животным. В текущий момент, полицейские не уточняют причину смерти.

В полиции подчеркнули, что по данному факту было открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного Кодекса Украины.