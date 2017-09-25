Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Под Львовом обнаружили тело пропавшего девятилетнего ребенка
25.09.2017 15:45

Под Львовом обнаружили тело пропавшего девятилетнего ребенка

На территории Львовской области в воскресенье, 24 сентября, правоохранители нашли труп девятилетней девочки. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины во Львовской области.

Сообщается, что в субботу, 23 сентября, в Каменка-Бугское отделение полиции поступило сообщение об исчезновении ребенка. Тогда ее мать сообщила о том, что девочка около 18:00 ушла из дома и пропала.

В рамках розыска девочки сотрудники правоохранительных органов нашли тело. На место прибыла следственно-оперативная группа, специалисты обнаружили на теле ребенка ранения, которые могли быть нанесены каким-то животным. В текущий момент, полицейские не уточняют причину смерти.

В полиции подчеркнули, что по данному факту было открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного Кодекса Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua, на территории Днепропетровской области в городе Кривой Рог мальчик в возрасте один год выпал из окна четвертого этажа многоэтажки вследствие чего скончался. Данный факт был внесен в ЕРДР по части 1 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Теги материала: Ребенок, смерть, львов, девочка, тело
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Киеве возле ЗАГСа нашли тело мужчины
Важное
В Киеве возле ЗАГСа нашли тело мужчины
Во Львове количество пострадавших от отравления рыбой превысило 50 человек
Важное
Во Львове количество пострадавших от отравления рыбой превысило 50 человек
Генконсульство подтвердило гибель украинца в немецком приюте для беженцев
Важное
Генконсульство подтвердило гибель украинца в немецком приюте для беженцев
Полиция открыла уголовное дело из-за массового отравления во Львове
Важное
Полиция открыла уголовное дело из-за массового отравления во Львове
Во Львове мусоровоз насмерть сбил двух женщин
Важное
Во Львове мусоровоз насмерть сбил двух женщин  Фоторепортаж
Из-за взрыва в Мали погибли трое миротворцев ООН
Важное
Из-за взрыва в Мали погибли трое миротворцев ООН

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Костенко: Оборонной помощи, которую выделили США, недостаточно для Украины
Эксклюзив  Костенко: Оборонной помощи, которую выделили США, недостаточно для Украины
24.09.2017
Что обязательно нужно сделать в день осеннего равноденствия: советы астролога
Эксклюзив  Что обязательно нужно сделать в день осеннего равноденствия: советы астролога
22.09.2017
Нардеп: украинцы недовольны работой власти
Эксклюзив  Нардеп: украинцы недовольны работой власти
21.09.2017
Шкиряк заметил коррупционный след в пожаре в детском лагере в Одессе
Эксклюзив  Шкиряк заметил коррупционный след в пожаре в детском лагере в Одессе
20.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика