Под Львовом обнаружили тело пропавшего девятилетнего ребенка

На территории Львовской области в воскресенье, 24 сентября, правоохранители нашли труп девятилетней девочки. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины во Львовской области.
Сообщается, что в субботу, 23 сентября, в Каменка-Бугское отделение полиции поступило сообщение об исчезновении ребенка. Тогда ее мать сообщила о том, что девочка около 18:00 ушла из дома и пропала.
В рамках розыска девочки сотрудники правоохранительных органов нашли тело. На место прибыла следственно-оперативная группа, специалисты обнаружили на теле ребенка ранения, которые могли быть нанесены каким-то животным. В текущий момент, полицейские не уточняют причину смерти.
В полиции подчеркнули, что по данному факту было открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного Кодекса Украины.
Как сообщал MIGnews.com.ua, на территории Днепропетровской области в городе Кривой Рог мальчик в возрасте один год выпал из окна четвертого этажа многоэтажки вследствие чего скончался. Данный факт был внесен в ЕРДР по части 1 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".