В Минобороны озвучили потери боевиков за неделю

MIGnews.com.ua

В течение минувшей недели потери представителей незаконных вооруженных формирований составили 11 погибших и 19 раненых. Такое заявление сделал спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, подтвержденные потери противника за прошедшую неделю составили: 11 погибших и 19 раненых оккупантов", - отметил Лысенко.

При этом он подчеркнул, что также противник потерял беспилотник "Орлан".

"Львиная доля потерь традиционно приходится на Мариупольское направление", - заявил спикер АТО.