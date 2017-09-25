В Минобороны озвучили потери боевиков за неделю

В течение минувшей недели потери представителей незаконных вооруженных формирований составили 11 погибших и 19 раненых. Такое заявление сделал спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, подтвержденные потери противника за прошедшую неделю составили: 11 погибших и 19 раненых оккупантов", - отметил Лысенко.
При этом он подчеркнул, что также противник потерял беспилотник "Орлан".
"Львиная доля потерь традиционно приходится на Мариупольское направление", - заявил спикер АТО.
Как сообщал MIGnews.com.ua, за минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 22 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате чего двое украинских военных получили ранения.