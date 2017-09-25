Известного хоккеиста Толмачева зарезала его дочь

MIGnews.com.ua

В понедельник, 25 сентября, стало известно, что известного вратаря советской сборной по хоккею Виктора Толмачева убила его 55-летняя дочь, сообщает Newsone .

По данным источника, об исчезновении Толмачева в полицию заявила его супруга еще в августе.

Оказалось, что дочь заколола своего отца ножом и после этого еще полтора месяца жила в квартире с покойником.

Соседи рассказали, что их внимание привлекло то, что в квартире постоянно была открытая балконная дверь, а Толмачев очень боялся сквозняков. Видимо, женщина это сделала специально, чтобы по квартире не распространялся запах.

"Я еще мужу говорю: "Она его вымораживает, что ли?" Холодно было. Видать, чтобы запах не распространялся. Когда дверь открыли, опарыши на теле уже были. Участковый сказал, что она была в неадекватном состоянии. Когда я спросила, как себя Виктор чувствует, я думала, что она на меня кинется. Мне дочь потом говорит: "Мама, мы разговаривали с убийцей"", - поделилась информацией соседка убитого.

Сейчас полиция выясняет все детали и мотивы, побудившие женщину убить отца.