Глава одного из сельсоветов в Одесской области попалась на взятке

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Глава одного из сельских советов Лиманского района в Одесской области был задержан за взяточничество. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По полученным данным, задержание было произведено в понедельник, 25 сентября.

Чиновница требовала и получила 84 тысяч гривен за заключение договоров на выполнение ремонтных работ водопроводов. При получении второй части взятки ее задержали, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос об уведомлении задержанной о подозрении и избрании меры пресечения.