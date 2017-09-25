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Глава одного из сельсоветов в Одесской области попалась на взятке
25.09.2017 13:59

Глава одного из сельсоветов в Одесской области попалась на взятке  Фоторепортаж

Глава одного из сельских советов Лиманского района в Одесской области был задержан за взяточничество. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По полученным данным, задержание было произведено в понедельник, 25 сентября.

Чиновница требовала и получила 84 тысяч гривен за заключение договоров на выполнение ремонтных работ водопроводов. При получении второй части взятки ее задержали, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос об уведомлении задержанной о подозрении и избрании меры пресечения.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, следователи прокуратуры Закарпатской области и Национальной полиции разоблачили помощника народного депутата Украины на получении взятки в размере 150 тысяч гривен.

Теги материала: Одесса, задержание, взятка
Новости СМИ2
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