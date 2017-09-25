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Неизвестные до смерти забили главу "Киевоблэнерго"
25.09.2017 13:13

Неизвестные до смерти забили главу "Киевоблэнерго"  Фоторепортаж  Видеорепортаж

В воскресенье, 24 сентября, в Киевской области в селе Белогородка неизвестные напали на дом главы правления ЧАО "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного. Об этом сообщает  Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

По данным правоохранителей, злоумышленники нанесли повреждения Полывяному и его супруге. От полученных травм мужчина скончался.

Руководство Национальной полиции Украины взяло под личный контроль расследование данного преступления.

"В настоящее время уже установлено, что группа неизвестных лиц проникла через забор во двор дома потерпевшего. Злоумышленники напали на хозяина, затянули в дом, где связали мужчину и его жену. После этого нападавшие начали бить супругов, требуя их признаться, где находится сейф", - рассказали в полиции.

Кроме этого, по словам правоохранителей, как только женщина смогла освободиться, она немедленно вызвала полицию и скорую помощь.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин утверждает, что расследование убийства бывшего депутата Государственной Думы Российской Федерации Дениса Вороненкова почти завершено. 

Теги материала: полиция, криминал, убийство, неизвестные, ФОТО, ВИДЕО
Новости СМИ2
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