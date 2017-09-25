Такси с "дьявольским" номером на скорости влетело в маршутку

В понедельник, 25 сентября, возле Индустриального моста в Киеве произошло ДТП с участием такси и маршрутки, сообщает dtp.kiev.ua.
По данным источника, автомобиль Renault на высокой скорости врезался в маршрутное такси. Из-за столкновения у машины разбита вся передняя часть.
Стоит отметить, что на место происшествия прибыли полиция, а также медики скорой помощи.
Кроме этого, из-за аварии на дороге образовалась огромная пробка от "Дорогожичей" в направлении "Шулявки".
Как сообщал MIGnews.com.uа, Ford Transit и Toyota Land Cruiser стали участниками дорожно-транспортного происшествия в Харькове. Сотрудники полиции составили об административном правонарушении по ст.124 Кодекса Украины об административно правонарушениях на водителя Toyota Land Cruiser.