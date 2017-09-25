В Харьковской области пассажирский поезд насмерть сбил женщину

В воскресенье, 24 сентября, вечером в Харьковской области пассажирский поезд сообщением Харьков-Константиновка насмерть сбил женщину. Об этом сообщает пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области на своей странице в Facebook.
По данным источника, инцидент произошел на железнодорожной станции "Жихарь".
Стоит отметить, что погибшей оказалась 59-летняя жительница поселка Хорошево.
По указанному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в воскресенье, 17 сентября, локомотив пассажирского поезда №64 сообщения Киев-Харьков загорелся во время движения. Кроме этого, огнем была уничтожена и получила значительные повреждения контактная сеть.