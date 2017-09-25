В Киеве возле ЗАГСа нашли тело мужчины

В понедельник, 23 сентября, в Киеве возле Святошинского ЗАГСа нашли тело мужчины, сообщает ТСН.
Стоит отметить, что труп нашли во дворе дома на улице Якуба Коласа, 6.
По данным источника, тело мужчины, личность которого пока что не идентифицировали, лежит приблизительно в 50 метрах от автомобиля, на бампере которого замечена кровь.
На данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Причины смерти пока не установлены.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Киеве в Шевченковском районе сотрудники полиции обнаружили автомобиль с мертвой женщиной. Правоохранители осматривают прилегающую территорию на предмет наличия камер видеонаблюдения. Материалы о происшествии должным образом зарегистрированы.Кроме этого, причину смерти женщины установит судебно-медицинская экспертиза.