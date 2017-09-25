В Киеве возле ЗАГСа нашли тело мужчины

MIGnews.com.ua

В понедельник, 23 сентября, в Киеве возле Святошинского ЗАГСа нашли тело мужчины, сообщает ТСН .

Стоит отметить, что труп нашли во дворе дома на улице Якуба Коласа, 6.

По данным источника, тело мужчины, личность которого пока что не идентифицировали, лежит приблизительно в 50 метрах от автомобиля, на бампере которого замечена кровь.

На данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Причины смерти пока не установлены.