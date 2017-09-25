В Днепре произошло ДТП с участием полиции: есть жертвы

MIGnews.com.ua

Дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля полиции произошло в Днепре в воскресенье, 24 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

По полученным данным, авария случилась около 09:10 улице Панаса Мирного.

"На закругленном участке дороги, не справившись с управлением, водитель автомобиля Chevrolet Aveo выехал на полосу встречного движения и в районе дома № 13 столкнулся со служебным автомобилем BMW X5. В результате столкновения водитель Chevrolet Aveo, 1980 года рождения, от полученных травм скончался в больнице", - сообщили ыв полиции.

Стоит отметить, что в BMW находились два сотрудника ГУ НП в Днепропетровской области - за рулем авто сидел полицейский-водитель взвода № 1 роты № 8, пассажиром оказался заместитель начальника управления полиции региона. Они оба были госпитализированы.

Свидетели утверждают, что Chevrolet Aveo двигался с превышением скорости. Также отмечается, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.