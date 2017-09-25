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Во Львове количество пострадавших от отравления рыбой превысило 50 человек
25.09.2017 10:31

Во Львове количество пострадавших от отравления рыбой превысило 50 человек

Число пострадавших в результате массового отравления во Львове достигло 56 человек. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе Львовской областной государственной администрации.

"По состоянию на 06:00 25 сентября всего пострадавших 56 человек. Среди них 7 детей. Были госпитализированы 52 человека, в том числе 6 детей. 4 человека, в том числе 1 ребенок, отказались от госпитализации (амбулаторное лечение). Состояние 14 человек - приближенное к тяжелому, остальные - в состоянии средней тяжести ", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что у первых пострадавших медики диагностировали острую кишечную инфекцию. Люди употребляли рыбу горячего копчения, которую приобрели в одном из торговых киосков на рынке "Привокзальный" во Львове.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, полицейские начали уголовное дело по факту массового отравления копченой рыбой во Львове. 
Теги материала: Львов, отравление, госпитализация
Новости СМИ2
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