Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
На Бали из-за вероятного извержения вулкана эвакуировали 35 тыс. человек
25.09.2017 09:51

На Бали из-за вероятного извержения вулкана эвакуировали 35 тыс. человек

В понедельник, 25 сентября, на Бали из-за вероятного извержения вулкана эвакуировали 35 тысяч человек, сообщает УНИАН.

Стоит отметить, что власти Индонезии ожидают начала извержения вулкана Агунг на популярном у туристов острове Бали. Уже несколько дней в окрестностях вулкана продолжаются непрерывные сейсмические толчки, наблюдаются также признаки подъема магмы к поверхности.

Кроме этого, радиус зоны отчуждения расширен до 12 км, уровень опасности извержения повышен до максимального.

По данным источника, эвакуированных расселили во временные убежища, оборудованные в местных школах и мэриях.

Во время последнего извержения вулкана Агунг в 1963 году погибло более тысячи человек.

Как сообщал MIGnews.com.ua, на территории итальянского Неаполя в кратер местного вулкана Сольфатара провалились три человека, среди которых был ребенок.

Теги материала: вулкан, извержение вулкана, Бали, эвакуация
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Пуэрто-Рико эвакуируют 70 тысяч человек из-за угрозы наводнения
Важное
В Пуэрто-Рико эвакуируют 70 тысяч человек из-за угрозы наводнения
Тайфун "Талим" обрушился на Японию: есть жертвы, десятки раненых
Важное
Тайфун "Талим" обрушился на Японию: есть жертвы, десятки раненых
Из-за урагана "Ирма" с острова Мартиника эвакуировали шестерых украинцев
Важное
Из-за урагана "Ирма" с острова Мартиника эвакуировали шестерых украинцев
Ураган "Ирма": двое украинцев эвакуированы, 56 погибших
Важное
Ураган "Ирма": двое украинцев эвакуированы, 56 погибших
В Италии семья трагически погибла, упав в кратер вулкана
Важное
В Италии семья трагически погибла, упав в кратер вулкана  Фоторепортаж
В США из-за урагана "Ирма" эвакуируют пять тысяч военнослужащих
Важное
В США из-за урагана "Ирма" эвакуируют пять тысяч военнослужащих

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Костенко: Оборонной помощи, которую выделили США, недостаточно для Украины
Эксклюзив  Костенко: Оборонной помощи, которую выделили США, недостаточно для Украины
24.09.2017
Что обязательно нужно сделать в день осеннего равноденствия: советы астролога
Эксклюзив  Что обязательно нужно сделать в день осеннего равноденствия: советы астролога
22.09.2017
Нардеп: украинцы недовольны работой власти
Эксклюзив  Нардеп: украинцы недовольны работой власти
21.09.2017
Шкиряк заметил коррупционный след в пожаре в детском лагере в Одессе
Эксклюзив  Шкиряк заметил коррупционный след в пожаре в детском лагере в Одессе
20.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика