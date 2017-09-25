На Бали из-за вероятного извержения вулкана эвакуировали 35 тыс. человек

В понедельник, 25 сентября, на Бали из-за вероятного извержения вулкана эвакуировали 35 тысяч человек, сообщает УНИАН.
Стоит отметить, что власти Индонезии ожидают начала извержения вулкана Агунг на популярном у туристов острове Бали. Уже несколько дней в окрестностях вулкана продолжаются непрерывные сейсмические толчки, наблюдаются также признаки подъема магмы к поверхности.
Кроме этого, радиус зоны отчуждения расширен до 12 км, уровень опасности извержения повышен до максимального.
По данным источника, эвакуированных расселили во временные убежища, оборудованные в местных школах и мэриях.
Во время последнего извержения вулкана Агунг в 1963 году погибло более тысячи человек.
Как сообщал MIGnews.com.ua, на территории итальянского Неаполя в кратер местного вулкана Сольфатара провалились три человека, среди которых был ребенок.