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В США мужчина начал стрельбу в церкви: есть погибшие
25.09.2017 09:28

В США мужчина начал стрельбу в церкви: есть погибшие

В воскресенье, 25 сентября , в США в результате стрельбы в церкви один человек погиб, семь ранены, сообщает УНН.

Стоит отметить, что инцидент произошел в американском городе Антиохия, штат Теннесси.

По данным местной полиции, подозреваемый был идентифицирован полицией как 25-летний Эмануэль Киди Самсон из округа Резерфорд. Ему будет предъявлено обвинение в убийстве.

Кроме этого, погибшей, которую идентифицировали как Мелани Смит, было 39 лет.

Пострадавшие в результате стрельбы были доставлены в больницу.

Как сообщал MIGnews.com.uа, мужчина открыл огонь в библиотеке города Кловис в штате Нью-Мексико. В результате стрельбы погибли два человека, еще четверо получили ранения. Всех пострадавших доставили в больницу.

Теги материала: церковь, стрельба, США, погибшие
Новости СМИ2
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