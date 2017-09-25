В США мужчина начал стрельбу в церкви: есть погибшие

В воскресенье, 25 сентября , в США в результате стрельбы в церкви один человек погиб, семь ранены, сообщает УНН.
Стоит отметить, что инцидент произошел в американском городе Антиохия, штат Теннесси.
По данным местной полиции, подозреваемый был идентифицирован полицией как 25-летний Эмануэль Киди Самсон из округа Резерфорд. Ему будет предъявлено обвинение в убийстве.
Кроме этого, погибшей, которую идентифицировали как Мелани Смит, было 39 лет.
Пострадавшие в результате стрельбы были доставлены в больницу.
Как сообщал MIGnews.com.uа, мужчина открыл огонь в библиотеке города Кловис в штате Нью-Мексико. В результате стрельбы погибли два человека, еще четверо получили ранения. Всех пострадавших доставили в больницу.