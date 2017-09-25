В США мужчина начал стрельбу в церкви: есть погибшие

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 25 сентября , в США в результате стрельбы в церкви один человек погиб, семь ранены, сообщает УНН .

Стоит отметить, что инцидент произошел в американском городе Антиохия, штат Теннесси.

По данным местной полиции, подозреваемый был идентифицирован полицией как 25-летний Эмануэль Киди Самсон из округа Резерфорд. Ему будет предъявлено обвинение в убийстве.

Кроме этого, погибшей, которую идентифицировали как Мелани Смит, было 39 лет.

Пострадавшие в результате стрельбы были доставлены в больницу.