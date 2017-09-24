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Генконсульство подтвердило гибель украинца в немецком приюте для беженцев
24.09.2017 21:52

Генконсульство подтвердило гибель украинца в немецком приюте для беженцев

Сотрудники полиции Баварии и представители генерального консульства Украины в Мюнхене подтвердили информацию о том, что в немецком приюте для беженцев погиб украинец. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Полиция Баварии и Генконсульство Украины в Мюнхене подтверждают эту информацию", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в воскресенье, 24 сентября, в немецком общежитии для беженцев в городе Эггеленфельд в Нижней Баварии произошел конфликт, в результате которого погиб 28-летний украинец.

Также ранее частный самолет СТ2К разбился в горном районе города Комотини в Греции, в результате чего погибли два гражданина Украины. Самолет летел в Бухарест вместе с другим таким же воздушным судном, экипаж которого сообщил диспетчерам, что потерял связь с первым.

Теги материала: Украина, Германия, приют, смерть, генконсульство, полиция
Новости СМИ2
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