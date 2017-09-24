Генконсульство подтвердило гибель украинца в немецком приюте для беженцев

MIGnews.com.ua

Сотрудники полиции Баварии и представители генерального консульства Украины в Мюнхене подтвердили информацию о том, что в немецком приюте для беженцев погиб украинец. Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"Полиция Баварии и Генконсульство Украины в Мюнхене подтверждают эту информацию", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в воскресенье, 24 сентября, в немецком общежитии для беженцев в городе Эггеленфельд в Нижней Баварии произошел конфликт , в результате которого погиб 28-летний украинец.