Генконсульство подтвердило гибель украинца в немецком приюте для беженцев

Сотрудники полиции Баварии и представители генерального консульства Украины в Мюнхене подтвердили информацию о том, что в немецком приюте для беженцев погиб украинец. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Полиция Баварии и Генконсульство Украины в Мюнхене подтверждают эту информацию", - говорится в сообщении.
Как сообщал MIGnews.com.uа, в воскресенье, 24 сентября, в немецком общежитии для беженцев в городе Эггеленфельд в Нижней Баварии произошел конфликт, в результате которого погиб 28-летний украинец.
Также ранее частный самолет СТ2К разбился в горном районе города Комотини в Греции, в результате чего погибли два гражданина Украины. Самолет летел в Бухарест вместе с другим таким же воздушным судном, экипаж которого сообщил диспетчерам, что потерял связь с первым.