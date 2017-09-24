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В Хорватии 17-летней парень с ножом напал на кафе
24.09.2017 20:34

В Хорватии 17-летней парень с ножом напал на кафе

Подросток, вооруженный ножом, напал на посетителей одного из кафе в городе Слатина, расположенного в восточной части Хорватии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел страны.

"17-летний молодой человек с ножом напал на посетителей Слатинского кафе и ранил шесть человек в возрасте от 17 до 28 лет. Шесть человек получили ранения в бедро, кроме того, двум из них были нанесены удары в живот и грудную клетку", - говорится в сообщении.

После прибытия на место происшествия сотрудники полиции открыли огонь по подростку, тяжело ранив его. Злоумышленника доставили в медицинское учреждение города Вировитица.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство. В настоящее время они выясняют мотивы нападения на посетителей кафе.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в субботу, 16 сентября, в метро Лондона сотрудники правоохранительных органов задержали вооруженного ножом мужчину.

Теги материала: Хорватия, кафе, нападение, ранение, нож
Новости СМИ2
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