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Штаб АТО: В результате боевых действий ранен один украинский военный
24.09.2017 20:11

Штаб АТО: В результате боевых действий ранен один украинский военный

Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции в воскресенье, 24 сентября, существенно не изменилась. Российско-оккупационные войска не прекратили обстрелы, однако не использовали минометы и другое тяжелое вооружение. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Незаконные вооруженные формирования девять раз нарушили перемирие.

На донецком направлении утром боевики два раза обстреляли позиции украинских военных около Зайцево из БМП. Бойцы АТО открыли ответный огонь, заставив противника соблюдать режим тишины. Приблизительно в 11:00 один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение во время обстрела опорного пункта возле Луганского из разных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На приморском направлении незаконные вооруженные формирований обстреляли позиции украинских военных на подступах к Водяному и Павлополю из стрелкового оружия. Неподалеку от Марьинки ночью работал крупнокалиберный пулемет врага.

На Приморском направлении захватчики применяли стрелковое оружие на подступах к Водяного и Павлополь. А крупнокалиберный пулемет противника ночью работал вблизи Марьинки.

Как сообщал MIGnews.com.ua, за субботу, 23 сентября, незаконные вооруженные формирования в зоне антитеррористической операции на Донбассе 18 раз нарушали перемирие, один украинский военный погиб.

Теги материала: Донбасс, АТО, ВСУ, ранение, обстрел, боевики
Новости СМИ2
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