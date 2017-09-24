Полиция открыла уголовное дело из-за массового отравления во Львове

Полицейские начали уголовное дело по факту массового отравления копченой рыбой во Львове. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области на своей странице в Facebook.
"В Франковский отдел полиции 22 сентября поступило сообщение о том, что в инфекционную клиническую больницу в стационар поступило шесть взрослых человек с диагнозом "острая кишечная инфекция", - говорится в сообщении.
Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что все пострадавшие употребляли рыбу горячего копчения, купленную в одном из киосков на рынке "Привокзальный" во Львове.
По данному факту начато уголовное дело по ч.1 ст.325 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, число людей, отравившихся копченой рыбой во Львове, увеличилось до 41 человека.