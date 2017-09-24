Полиция открыла уголовное дело из-за массового отравления во Львове

MIGnews.com.ua

Полицейские начали уголовное дело по факту массового отравления копченой рыбой во Львове. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области на своей странице в Facebook.

"В Франковский отдел полиции 22 сентября поступило сообщение о том, что в инфекционную клиническую больницу в стационар поступило шесть взрослых человек с диагнозом "острая кишечная инфекция", - говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что все пострадавшие употребляли рыбу горячего копчения, купленную в одном из киосков на рынке "Привокзальный" во Львове.

По данному факту начато уголовное дело по ч.1 ст.325 Уголовного кодекса Украины.