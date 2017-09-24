Во Львове мусоровоз насмерть сбил двух женщин

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Мусоровоз компании "АВЕ Львов" сбил двух женщин во львовском жилом массиве Сыхов. Об этом сообщает ZAXID.NET .

Инцидент произошел, когда водитель автомобиля MAN сдавал назад и не заметил женщин в возрасте 79 и 51 года, которые переходили дорогу в неустановленном месте. Сотрудники полиции выяснили, что погибшими оказались мать и ее дочь, проживавшие во Львове.

"Около 13:00 на ул. Полуботка, 11 водитель мусоровоза совершил наезд на двух пожилых женщин. По его словам, он дал задний ход и не заметил людей, которые проходили", - заявила пресс-секретарь Национальной полиции Львовской области Светлана Добровольская.

Представители Львовского городского совета добавили, что погибли две женщины 1938 и 1966 годов рождения. Также очевидцы рассказали, что женщины перебегали дорогу не на пешеходном переходе.

В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Улицу Полуботка перекрыли для движения транспорта.