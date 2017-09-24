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Во Львове мусоровоз насмерть сбил двух женщин
24.09.2017 18:09

Во Львове мусоровоз насмерть сбил двух женщин  Фоторепортаж

Мусоровоз компании "АВЕ Львов" сбил двух женщин во львовском жилом массиве Сыхов. Об этом сообщает ZAXID.NET.

Инцидент произошел, когда водитель автомобиля MAN сдавал назад и не заметил женщин в возрасте 79 и 51 года, которые переходили дорогу в неустановленном месте. Сотрудники полиции выяснили, что погибшими оказались мать и ее дочь, проживавшие во Львове.

"Около 13:00 на ул. Полуботка, 11 водитель мусоровоза совершил наезд на двух пожилых женщин. По его словам, он дал задний ход и не заметил людей, которые проходили", - заявила пресс-секретарь Национальной полиции Львовской области Светлана Добровольская.

Представители Львовского городского совета добавили, что погибли две женщины 1938 и 1966 годов рождения. Также очевидцы рассказали, что женщины перебегали дорогу не на пешеходном переходе.

В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Улицу Полуботка перекрыли для движения транспорта.

Как сообщал MIGnews.com.uа, вечером в четверг, 21 сентября, на трассе между городами Владимир-Волынский и Нововолынск в Волынской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей.

Теги материала: Львов, ДТП, смерть, полиция, фото
Новости СМИ2
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